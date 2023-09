Musica e arte con gli studenti dell’Artistico nei negozi Diemme Company

Gela. Una sorta di “jam session artistica” per esprimere tutto il proprio talento. Nove studenti del liceo artistico Ettore Majorana di Gela hanno animato la Notte Bianca con il loro estro all’interno della catena di negozi Diemme Company in Corso Vittorio Emanuele. Pittura, musica, dj set nei negozi Camomilla, Sartoria Italiana, Bata, Golden Point, Tally Weily, Alcott.

All’interno di ogni boutique gli allievi hanno realizzato dal vivo opere artistiche con le tecniche ad acquarello ed olio. Non solo arte pittorica ma anche musica di qualità. All’interno di Sartoria Italiana presente il sassofonista Angelo Lo Cicero, che ha creato lo sfondo musicale durante lo shopping. Nella boutique Camomilla invece sarà presente un dj set. Presso Alcott il dj set è stato affidato a Carmelo Polara.

L’iniziativa rientra nel progetto già avviato “All Together”, perché collaborando si è più forti. L’azienda Diemme Company ha voluto dare spazio e visibilità ai giovani, responsabilizzandolo in attività che li vedono coinvolti in prima persona e nel contempo contribuendo ad animare la Notte Bianca in un periodo particolarmente difficile dal punto di vista finanziario per il Comune.