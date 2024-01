Nasce la sezione alberghiera nel carcere di Gela

Gela. In seguito all’autorizzazione da parte della Regione per la nascita del liceo musicale e coreutico in città arriva un’altra grande notizia per l’istituzione scolastica gelese.

Una sezione dell’istituto alberghiero dedicato ai servizi per l’enogastronomia sarà ospitata all’interno della casa circondariale di Gela . Gli studenti saranno gli stessi detenuti, senza limiti di età e con il solo requisito dell’avere conseguito la licenza media.

“Il progetto, presentato per la prima volta lo scorso anno dalla reggente dell’istituto Angela Tuccio e dall’ex direttrice della casa circondariale Cesira Rinaldi, è stato riproposto e quest’anno ha trovato l’approvazione da parte degli ordini collegiali” ha dichiarato il dirigente scolastico Franco Ferrara.