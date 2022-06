Nazionale di biliardo, Matteo Cannizzo sul podio

Gela. Matteo Cannizzo, giocatore di biliardo classe ‘98 gelese, si classifica al terzo posto nei campionati italiani assoluti Saint-Vincent 2022 di terza categoria. Cannizzo è iscritto al c.s.b Lo Sparviero. Arrivare a questo terzo posto non è stato facile per Matteo, che ha prima superato le selezioni battendo quattro avversari giorno 21 giugno. Il 22, ha iniziato i gironi finali battendo tre avversari e aggiudicandosi un posto fra i trentadue. Dopo ha superato gli ottavi, i quarti ed è stato sconfitto solo in semifinale alla bella, andando vicinissimo al primato.

Nonostante la sconfitta, Matteo rimane fiducioso per il prossimo anno, con la speranza di poter ottenere il primato, che quest’anno ha mancato per pochissimo. Il trofeo è dedicato al nonno Giuseppe, che ha trasmesso questa passione al nipote da piccolo e che adesso non c’è più.