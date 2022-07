Nell’abitazione una pistola e munizioni, condanna per due fratelli

Gela. Un anno e dieci mesi ciascuno, con pena sospesa. Il collegio penale del tribunale (presieduto dal giudice Francesca Pulvirenti) ha chiuso con la lettura del dispositivo il procedimento avviato nei confronti dei fratelli Giovanni Licata e Davide Licata. Furono coinvolti in un’indagine, che portò al ritrovamento di una pistola e di una ventina di munizioni, che erano nell’abitazione di famiglia. L’attenzione degli investigatori si era inizialmente concentrata su un terzo fratello, Ruben Licata, che è stato già giudicato per questi fatti. Il sospetto degli inquirenti è che gli imputati abbiano potuto nascondere altre armi, probabilmente due fucili, che non furono mai trovati. Vennero intercettati nel corso di colloqui in carcere con l’altro fratello. La richiesta conclusiva avanzata dalla procura era più pesante, a cinque anni di reclusione ciascuno. La difesa, sostenuta dall’avvocato Filippo Spina, ha messo in luce più aspetti ritenuti non in linea con le accuse. Per la difesa, non sarebbe mai stata dimostrata l’effettiva disponibilità delle armi.