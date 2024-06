Nelle campagne crisi drammatica, “politica non se ne interessa”: pozzi storici a secco

Gela. Aspettano una convocazione dalla prefettura di Caltanissetta, alla quale hanno già scritto ufficialmente. Gli agricoltori gelesi e niscemesi dell’associazione “Santa Maria” sono al limite della disperazione. Senza acqua e con aree rurali troppo spesso lasciate al loro destino, la produzione è quasi impossibile. “Ci sentiamo falliti come lavoratori e imprenditori ma anche come persone – dice Liborio Scudera – abbiamo speso tutta la nostra vita in campagna e siamo costretti a chiudere oppure ad andare avanti tra difficoltà enormi. I posti di lavoro si stanno perdendo e dalla politica ci saremmo aspettati risposte che non ci sono. Ci dispiace ma anche in questa campagna elettorale tutti hanno dedicato poca attenzione all’agricoltura. Siamo amareggiati”. I segnali tangibili della siccità e della mancanza di infrastrutture efficienti, sono sotto gli occhi di tutti. Le dighe del territorio non danno certezze e l’acqua non si sa dove prenderla. “Uno dei pozzi storici della nostra zona, dal quale attingevamo in caso di bisogno, è ormai secco. Non ha più acqua. Tutto questo è gravissimo e nessuno se ne interessa”, continua Scudera. Le produzioni non aiutano la ripresa. Lo aveva già indicato Gaetano Gentile, presidente dell’associazione “Santa Maria” che ha inoltrato richiesta di un tavolo urgente in prefettura.