“Nessuna rinuncia, coalizione si può allargare”, Donegani: “Alternativi a Greco e ai derivati”

Gela. Va avanti nel cammino iniziato già lo scorso anno. L’ex parlamentare Ars Miguel Donegani non ha alcuna intenzione di recedere dal progetto per arrivare a Palazzo di Città. Nessuno stop, con o senza il Partito democratico. “Io discuto serenamente con il Pd così come faccio anche con altre forze – dice – il mio è un appello a tutte le forze sane che siano in assoluta discontinuità con la giunta Greco e con i suoi derivati. Il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi non è solo patrimonio mio ma della città e di chi si rivedrà in un progetto serio e di rilancio. Dobbiamo superare cinque anni di malgoverno. Davanti a questo sentore comune ci sarà un ragionamento di coinvolgimento e di attenzione. Il primo punto è la città. Stiamo lavorando come sempre, sui temi e sul programma. Stiamo coinvolgendo pezzi importanti della società, movimenti, giovani e associazioni. Sono in pieno regime di campagna elettorale. È un lavoro messo a disposizione di tutte quelle forze politiche e civiche, che insieme a noi vogliono veramente cambiare la città, ognuno con ruoli di importanza e paritetici. Dobbiamo dare coerenza e capacità. Non ci sono altri ragionamenti. Dobbiamo fare l’interesse collettivo”. È questa la base ineludibile per una potenziale intesa. “Su questi punti penso che si potrà trovare una convergenza con chi vorrà ragionare con noi – aggiunge Donegani – senza ingerenze e senza gambe tese. Incontriamoci sui temi e sui contenuti, avendo fiducia reciproca”. L’ex parlamentare regionale, attualmente sostenuto dal laboratorio “PeR”, da Sinistra italiana e dalla lista “#2029”, non mette veti particolari ad un potenziale allargamento. “Non solo non lo escludo – precisa – ma spero si possa verificare. Siamo partiti con le nostre liste e i nostri candidati ma rimaniamo aperti. Siamo un laboratorio politico e non un partito. I Iaboratori discutono con tutti, purché in un ambito di coerenza e come ho sempre detto di “potabilità”, che per noi è soprattutto una netta alternativa alla giunta uscente”. Donegani è uno dei dirigenti storici del Pd locale ma i dem ad oggi non hanno ancora preso una posizione. Sono stati tra i fondatori dell’agorà. La candidatura dell’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano, però, li ha spinti ad una riflessione. A Donegani non hanno mai ufficializzato un eventuale no. Piuttosto, hanno preferito non sbilanciarsi, almeno fino ad ora.