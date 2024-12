Niente “sblocca royalties”, “PeR” distante dal Pd e dal sindaco: “Sono soldi della città”

Gela. Se il Pd, i pentastellati e i progressisti che stanno con il sindaco Di Stefano, come emerso oggi dal tavolo istituzionale indetto proprio dal primo cittadino, stanno cercando di arrivare ad una norma che possa svincolare, anche in parte e temporaneamente, le somme delle royalties estrattive, attualmente nelle casse del municipio, il laboratorio “PeR” si iscrive ad un altro “partito”. Sono somme che rappresentano quasi l’ultima spiaggia finanziaria per un municipio in dissesto ma con trenta milioni in cassa, attualmente vincolati e non utilizzabili per il risanamento del bilancio. Per l’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, infatti, i fondi royalties non si toccano, salvo che per destinazioni dettate dalle norme in materia. “In città governa una coalizione. I parlamentari regionali e nazionali che la sostengono dimostrino il peso politico e la forza dei rispettivi partiti. Noi siamo certi e fiduciosi che riusciranno a raggiungere l’obiettivo. Ma non si utilizzino i soldi dati alla città come riconoscimento di una penalizzazione subita, per aver dovuto pagare un caro prezzo – dice –

le royalties sono dei gelesi e devono essere utilizzate come azione risarcitoria. Sono una compensazione che lo Stato riconosce alle città ad alto rischio industriale. Si ricorda che c’è un procedimento giudiziario in corso per l’utilizzo improprio delle stesse royalties che si vorrebbero richiedere. Il “Salva Gela” è un’altra cosa. Il “Salva Comuni”, per favorire il rientro dal dissesto, é un’altra cosa”.