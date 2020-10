Niente Ztl in via Rossini e due ipotesi sul tavolo: chiusura locali preoccupa esercenti

Gela. La Ztl in centro storico verrà rivista, almeno per i prossimi mesi. Viene esclusa via Rossini, ma per il resto le proposte sul tavolo rimangono due. Si dovrà scegliere tra l’orario unico (dalla 19 alla 23 tutti i giorni) oppure l’ipotesi dalle 19 alle 21 (dal lunedì al venerdì) e dalle 19 alle 23 (sabato e domenica). Il vicesindaco Terenziano Di Stefano ha avuto un incontro con le organizzazioni datoriali. Al tavolo c’erano Antonio Ruvio (Casartigiani), Rocco Pardo e Salvatore Ristagno (Confesercenti) e Paolo Grimaldi (Fipe-Confcommercio). “Così com’è stato per la Ztl, che ha permesso ai gelesi di godere del centro storico e del lungomare nel corso della bella stagione – ha spiegato Di Stefano – ci stiamo confrontando con i commercianti per trovare le soluzioni migliori anche per i prossimi mesi. Ogni decisione sarà condivisa e frutto di discussioni, con l’obiettivo di sostenere le attività commerciali del centro storico nel modo migliore, non solo regolamentando la viabilità ma predisponendo anche tutti i necessari accorgimenti per una fruizione in tutta sicurezza del nostro centro storico”.