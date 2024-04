Reggio Calabria vince sul filo di lana, Melfa’s cede in casa: ora gara due

Gela. Al termine di una gara equilibrata e combattuta fino all’ultimo secondo, la gara 1 del primo turno dei playoff va alla Dierre di Reggio Calabria. Il risultato finale al PalaLivatino è di 87-91. Al solito, ottimo primo tempo per la Melfa’s Basket, arrivata a siglare 53 punti nonostante brutte percentuali da tre punti. Punteggio all’intervallo di 53-44. Nel terzo quarto la squadra ospite esce meglio dagli spogliatoi e riesce a recuperare qualche punto sui padroni di casa, complici anche tanti errori della Melfa’s, in particolare dalla lunga distanza. A trascinare i biancazzurri è però il solito Gaspare Caiola, autore di canestri importanti che evitano lo svantaggio. Risultato a 10 minuti dal termine di 67-64. Basta una tripla alla squadra ospite per pareggiare i conti, ed è esattamente quella tripla che introduce l’ultimo quarto della gara, portando la gara sul 67-67. Ultimo parziale che si rivela una vera e propria battaglia sportiva tra le due squadre, con il Gela bravo in penetrazione e la Dierre che azzarda tanti tiri in sospensione e ne sbaglia pochi. Ad un minuto e mezzo, Stanic esce fuori il grande carattere che lo contraddistingue e si prende una tripla da distanza siderale che entra, scatenando l’entusiasmo di un PalaLivatino pieno di tifosi. A seguire, è la squadra calabrese ad infilare l’ennesimo tiro da tre punti dall’angolo e pareggiare i conti. Dopo un altro canestro degli ospiti, a 30 secondi dal termine è Dispinzeri a riportare in parità la gara, segnando due liberi dalla lunetta.