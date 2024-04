Pizzardi, “Manager Ghelas pensa al nuovo sindaco ma non ha rispettato impegni sul contratto”

“Piuttosto che preoccuparsi di quello che deciderà il prossimo sindaco – aggiunge l’assessore – avrebbe invece dovuto lavorare con celerità sugli atti del nuovo contratto, rispettando l’impegno che aveva preso con la giunta. Non era affatto scontato che dovesse provvedere lui. Ha voluto assumersi l’impegno ma non lo ha adempiuto. Mi pare che i fatti siano fin troppo evidenti. L’amministrazione comunale ha sempre lavorato nel rispetto delle norme per arrivare al nuovo contratto Ghelas e l’intenzione è tutelare la società così come i lavoratori. Abbiamo concentrato l’attenzione sui due pilastri per l’affidamento dei servizi, ovvero l’efficientamento energetico e la digitalizzazione. Sul fronte Ghelas, l’amministrazione comunale si assume importanti responsabilità e onestamente le ultime affermazioni del manager non le condivido e penso che avrebbe potuto evitarle, visto che non ha rispettato gli impegni assunti”. Pure questo scorcio conclusivo dell’amministrazione Greco è segnato dalle sorti della multiservizi, che in assenza di un contratto pluriennale dovrà andare avanti in una prospettiva temporalmente più limitata, probabilmente passando ancora una volta da una proroga tecnica, in attesa dell’insediamento della nuova giunta comunale. Tra le fila della giunta c’è chi non ritiene più in auge il rapporto di fiducia con il manager, voluto fortemente dal sindaco Lucio Greco. L’ingegnere Inferrera, prima ancora di assumere l’incarico di amministratore dell’azienda, ha collaborato con l’avvocato Greco, con il compito di esperto. Se l’in house pare avere basi finanziarie solide (non sembra per nulla a rischio la tenuta economica), a far discutere è la governance che sta portando avanti le attività e ha dato priorità alla salvaguardia dei conti e del personale.