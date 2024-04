“Sostengo Scerra e non vedo contraddizioni”, Incardona: “Non ci saranno ordini dall’alto”

Gela. Arriva dall’esperienza della giunta Greco, nella quale è ancora alla guida dell’assessorato all’istruzione e allo sport, ma il centrista Salvatore Incardona ha comunque deciso di collocarsi nella coalizione di “Alleanza per Gela”, retta dal candidato a sindaco Salvatore Scerra. Il consigliere di Fratelli d’Italia è stato per cinque anni all’opposizione, intransigente, dell’amministrazione comunale. Secondo l’assessore Incardona, che ha appunto accettato il progetto dell’alleanza, non si tratta di una contraddizione politica. “Lo escludo – spiega – ho scelto “Alleanza per Gela” perché per la prima volta da quando faccio politica ci sarà piena orizzontalità nelle decisioni. Non ci sono livelli diversi da quello della città. E’ un progetto strutturato da esponenti gelesi e si rivolge alla città. Non ci sono segreterie provinciali o regionali né leader che guardano da lontano. Non ho scelto solo la persona di Salvatore Scerra ma ho dato fiducia ad un progetto complessivo, che penso andrà avanti oltre la scadenza delle amministrative”. L’assessore continuerà a muoversi nei confini del centrodestra, area politica nella quale si rivede. “Lo farò anche per le europee – aggiunge – sosterrò un candidato di centrodestra”. Incardona era tra quelli che fino all’ultimo ha cercato di trovare spazi praticabili per un progetto di “continuità” della giunta Greco, mirando ad un mandato bis. Il sindaco ha però dovuto prendere atto dell’assenza di condizioni complessive.