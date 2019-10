“Nomine solo per accontentare alleati”, Bennici: “Scelte Greco come vecchia politica”

Gela. “Da avvocato, quando faceva opposizione alle giunte del passato, ha detto cose che adesso, da sindaco, non sta mettendo in atto”. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sandra Bennici è convinta che anche le ultime nomine, volute dal sindaco Lucio Greco, siano la prova lampante di un sistema che “vuole cambiare tutto perché niente cambi”. “Mi pare più che evidente – continua il consigliere – prima, per Greco, l’Eni era il nemico da abbattere, mentre adesso è un alleato. La Ghelas? L’avevo già detto mesi fa, quando presentai un’interrogazione. C’era bisogno di un posto libero per accontentare chi lo ha appoggiato. Non ho nulla contro il possibile nuovo amministratore della società, ma il metodo usato da Greco è peggiore di quelli della vecchia politica. Ha fatto patti con tutti e i patti vanno rispettati. L’avvocato Gianfranco Fidone, dopo anni, è stato un manager libero da condizionamenti politici”. Neanche sui due nuovi assessori, che a giorni dovrebbero entrare a far parte della giunta “civica” del sindaco, il consigliere condivide la spartizione di maggioranza. “Servono ad accontentare gli alleati – spiega ancora – non ci sono altre spiegazioni. C’era veramente l’esigenza di avere altri due posti in giunta? Come opposizione, siamo preoccupati. Il sindaco sta agendo in maniera del tutto contraria rispetto a quanto ha sostenuto nel recente passato”. Una strategia, quella di Greco, che per il consigliere Bennici trova pieno sostegno dalla sua maggioranza.