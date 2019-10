SPINAZZOLA NON BASTA, PARI IN AUSTRIA PER LA ROMA

GRAZ (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Alla Roma non basta il primo gol di Spinazzola per uscire da Graz con una vittoria contro il Wolfsberger. Agli austriaci serve un eurogol di Liendl per fermare sull’1-1 i giallorossi in Europa League. Fonseca cambia otto giocatori rispetto all’undici sceso in campo contro il Lecce e in avvio di gioco la squadra giallorossa paga l’assenza dei molti punti di riferimento. Al 22’ Mirante nega il gol a Ritzmaier con un gran tuffo in risposta al colpo di testa del centrocampista. Ma nel suo peggior momento, la Roma sblocca il risultato: al 27’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Spinazzola mette in rete grazie ad un fortunoso rimpallo di testa. Nel secondo tempo la Roma continua a soffrire il pressing austriaco e al 51’ c’è il pareggio: Spinazzola perde palla, Liendl sorprende Mirante con un gran tiro dai 30 metri e firma l’1-1. La reazione giallorossa non si fa attendere: Fazio crossa in area, Kluivert scarica per Pastore il cui tiro a botta sicura è impreciso. Poi tocca a Zaniolo accendersi: prima va vicino al 2-1 con un tiro da zona defilata, poi impegna Kofler con una soluzione dalla distanza ma il risultato non cambia più e la Roma deve accontentarsi di un solo punto.

