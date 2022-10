“Non bisogna arroccarsi”, Greco: “Sul regolamento chiederò parere della Commissione H”

Gela. L’assessore ai servizi sociali Nadia Gnoffo e Forza Italia non fanno passi indietro e anche ieri hanno confermato che il regolamento per il trasporto disabili non verrà ritirato. Una presa di posizione diretta anzitutto alla maggioranza, della quale FI è parte integrante, che invece ha sollevato più di un’obiezione. Il sindaco Lucio Greco sta cecando di mediare. Deve valutare con molta attenzione il da farsi, anche per impedire che possano esserci “scissioni” all’interno della sua alleanza. Chiederà un parere alla Commissione H, che l’assessore Gnoffo, il dirigente Morinello e il segretario Patti hanno già indicato come “non obbligatorio”. Secondo il primo cittadino, non è il momento “di arroccarsi nelle proprie convinzioni e di manifestare azioni bellicose”. Un segnale probabilmente rivolto a Forza Italia, che ieri ha difeso il regolamento e che pare pronta a lasciare i pro-Greco se l’atto venisse stoppato o bocciato. “Consapevole che la vera finalità è quella di arrivare all’approvazione del regolamento del trasporto dei disabili, ho deciso, insieme al presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, di attivarmi per superare lo scoglio procedurale del mancato coinvolgimento della Commissione H istituita dall’Asp e poter così entrare, già nella prossima seduta del 24 ottobre, nel merito della discussione. Viste le polemiche accese che hanno caratterizzato questa prima fase del dibattito, trovo che non ci siano vincitori né vinti. La mia amministrazione – dice Greco – fin dal suo insediamento ha privilegiato la linea del dialogo, del confronto e della concertazione con tutte le parti sociali, e ritengo che, a maggior ragione, quando si parla del regolamento del trasporto dei disabili, sia necessario raggiungere un punto d’incontro. Ecco perché, tenuto conto che il distretto socio-sanitario di cui Gela è capofila ha stabilito, insieme ad Asp, che quando si parla di problematiche dei soggetti affetti da disabilità ricadenti nell’ambito territoriale del distretto, occorra coinvolgere la Commissione H, al fine di evitare altre discussioni che sicuramente non fanno il bene del mondo della disabilità, intendo fare in modo che si arrivi alla prossima seduta del civico consesso con tutte le carte in regola per esitare questo importante strumento, a cui l’assessore Nadia Gnoffo, assieme alla dirigente del settore, hanno lavorato con serietà, impegno e competenza”. Oltre che sul parere, la maggioranza ha posto una serie di interrogativi che riguardano diversi punti del nuovo regolamento e le bordate verso l’assessore Gnoffo non sono mancate.