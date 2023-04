“Non è tempo di sfiducia, nessun problema con Dc”, Cascino: “Mai chiesto contropartite”

Gela. “Sono sereno. Martedì, nel corso del dibattito in aula, leggerò un documento. Ribadisco che bisogna dare più tempo al sindaco e all’amministrazione comunale per presentare gli atti finanziari e i correttivi”. Nessun ripensamento da parte del consigliere cuffariano Vincenzo Cascino, che ieri, annunciando che intende concedere un termine ulteriore alla giunta, ha scatenato effetti a catena nel centrodestra locale. “Non ritiro la firma sulla mozione – aggiunge – ma martedì spiegherò i motivi che mi hanno portato a decidere che al momento la sfiducia non va trattata. E’ una fase molto difficile per la città e gli atti finanziari così come i correttivi sono veramente cruciali. Ho fiducia nel lavoro svolto dall’assessore al bilancio Mariangela Faraci. Chiaramente, se il termine ulteriore non consentirà di avere tutte le carte necessarie, allora sarò il primo a chiedere la sfiducia”. Dal consigliere nessun cenno di cedimento, nonostante l’aut aut giunto ieri dal coordinatore Dc, Natino Giannone. “Non ho alcun problema con il partito – aggiunge – forse, ieri Giannone non si è spiegato bene. Un’espulsione? La escludo. Ho parlato con rappresentanti del partito a livelli superiori che mi hanno dato rassicurazioni per andare avanti. Il partito in questo modo si veste di grande responsabilità a tutela della città”.