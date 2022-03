“Non ha la certificazione anti-Covid”, sospeso un altro dipendente comunale

Gela. Le misure anti-Covid si apprestano ad una fase meno restrittiva, come deciso dal governo nazionale, nonostante la percentuale dei contagi sia in aumento, anche in città. In municipio, intanto, a seguito delle verifiche nei diversi settori, è stata disposta la sospensione per un dipendente. La proposta è stata avanzata dal settore ambiente. Il dipendente è risultato sprovvisto di green pass. Come capitato per altri casi analoghi, sempre in municipio, il dipendente è stato sottoposto a sospensione, anche rispetto alla retribuzione.