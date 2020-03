“Non possono esserci 80 mila abitanti di serie B”, Di Cristina: “Serve equilibrio tra ospedali Gela e Caltanissetta”

Gela. “Pretendere che l’ospedale della sesta città siciliana, quella con più popolazione in assoluto in provincia, possa garantire massima efficienza e servizi, in una fase drammatica come questa, mi sembra un fatto più che ovvio. Il “Vittorio Emanuele” è un punto di riferimento non solo per Gela, ma anche per i Comuni limitrofi”. Il segretario cittadino del Pd Peppe Di Cristina invita politica e istituzioni ad evitare scontri, ma senza indietreggiare. “Nell’emergenza che stiamo attraversando – dice – tutti dovremmo adottare un diffuso senso di responsabilità, a cominciare dai manager dell’Asp. Non entro nel merito delle polemiche, non mi interessa farlo. Mi pare giusto, però, che debba esserci lo stesso livello di servizi al “Sant’Elia” e al “Vittorio Emanuele”. Un equilibrio essenziale per evitare che ottantamila abitanti possano sentirsi di serie B. Questo non è ammissibile”. Chiaramente, il segretario dem si riferisce alle tensioni che negli ultimi giorni sono maturate nei rapporti tra il sindaco Lucio Greco e il management Asp, sorte dopo la denuncia pubblica dell’avvocato sui ritardi nell’avvio di malattie infettive e sull’assenza di servizi ritenuti fondamentali in questo particolare momento.