Non si rivedono nel “campo largo” moderati-centrodestra, i non allineati lavorano alla “terza via”

Gela. Se il centrodestra sembra virare verso un campo largo, insieme ad espressioni moderate, fuori dal blocco invece sono tante le anime che parlano tra loro nel tentativo di costruire una terza via per le prossime amministrative. Contatti e riunioni si susseguono e anche domani potrebbe essere una giornata importante. L’accordo che pare potersi concretizzare intorno alla candidatura a sindaco dell’ingegnere Grazia Cosentino, da più di qualche giorno sta alimentando riflessioni tra esponenti di gruppi e partiti, ad oggi non allineati. Sicuramente, l’idea di un’alleanza per la città non è venuta meno tra le fila degli autonomisti dell’Mpa, che da tempo ritengono di poter contare su un’ipotesi concreta come quella che porta al dirigente medico Rosario Caci. I lombardiani, ormai fuori da vincoli con i leghisti (l’intesa nazionale non c’è più), sanno che non ci si può accontentare di costruire una lista forte. Serve aggregare e i contatti ci sono con il gruppo dell’ex parlamentare Ars Pino Federico. L’Mpa, che al tavolo del centrodestra c’è stato, non sosterrà sicuramente una potenziale alleanza concentrata sull’ingegnere Cosentino. Del resto, le parole dell’ex presidente della Regione Lombardo, che ha definito le Srr del ciclo rifiuti “governi ombra”, sono piuttosto eloquenti. Gli esponenti che si rifanno a Federico, invece, al tavolo d’area non sono mai stati invitati. Si cerca un’intesa non semplice ma che dovrà delinearsi intorno ad un candidato che possa essere condiviso. A Palazzo di Città, le evoluzioni in atto stanno inducendo pure i pro-Greco ad avanzare iniziative per tentare di gettare un ponte in direzione dei non allineati. Ci sarebbero stati contatti tra chi si rivede nel sindaco Lucio Greco e sostenitori di Federico, ma non solo. Una coalizione che possa fare da terza via, con un candidato capace di tenere botta sia al campo largo di moderati e centrodestra sia all’alleanza guidata dall’ex assessore Terenziano Di Stefano, non sembra un’ipotesi campata in aria. Non ci sono soltanto lombardiani, il gruppo di Federico e chi si rivede nel sindaco Luci Greco. Sono ancora diverse le entità, anche civiche, che non si sono schierate.