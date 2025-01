“Non vogliamo primogeniture, siamo concentrati sulla città”, Di Dio: “C’è molto lavoro da fare”

Gela. “Fortemente impegnati nella maggioranza e nel governo della città”. I dem sono sempre più integrati nel “modello Gela”, punto nevralgico del progetto politico e amministrativo del sindaco Di Stefano. I tanti dubbi che hanno costellato la campagna elettorale, prima del sì definitivo all’alleanza del primo cittadino, appaiono superati. I democratici schierano sei consiglieri comunali e due assessori. L’attuale commissario cittadino, l’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio, qualche mese fa ha lasciato la giunta per fare spazio ai nuovi innesti. Il 2024 si è chiuso con l’iniziativa politica che ha poi condotto alla “sblocca royalties”, di fatto aprendo le porte alla piena copertura del bilancio stabilmente riequilibrato, chiave di volta per mettere in sesto i conti e dare maggiori possibilità di manovra all’amministrazione, verso il superamento del dissesto. “Il Pd si è impegnato su tutti i livelli – dice Francesco Di Dio della struttura commissariale del partito – non siamo a caccia di primogeniture. Era essenziale dare questa misura alla città e così è stato. Adesso, con il bilancio stabilmente riequilibrato, sarà possibile programmare e dare maggiori prospettive. Per noi, è essenziale”. Ci sarà anche Di Dio, in rappresentanza del partito, alla riunione della prossima settimana, indetta dal sindaco per fare il punto con tutti gli alleati. “C’è molto da lavorare – aggiunge – dobbiamo programmare. Siamo concentrati a livello locale. La struttura commissariale, i consiglieri e gli assessori del partito sono pienamente coinvolti nell’azione amministrativa”. I dem, per ora, non avanzano questioni di rappresentanza. Negli ultimi mesi dello scorso anno, la staffetta interna ha condotto in giunta gli assessori Fava e Di Cristina. Si è invece congedato Arancio, per una scelta già ponderata con abbondante anticipo. “A noi interessa amministrare la città e arrivare al risanamento finanziario dell’ente – sottolinea Di Dio – ci sono i progetti da concretizzare. Il Pd, sulla scorta del risultato elettorale che ha avuto, intende dare il proprio contributo”.