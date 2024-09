Nuova tangenziale, “inizio lavori urgente”: Anas dispone l’occupazione anticipata delle aree

Sulla base di dati forniti alcuni mesi fa, pure durante un approfondimento condotto dall’amministrazione comunale, i cantieri potrebbero prendere il via dal prossimo anno. La tangenziale è considerata uno sviluppo essenziale su un piano viario e non solo. Da tempo, inoltre, è al vaglio la possibilità di fare rientrare in questo contesto il collegamento tra l’asse viario ex Asi e la statale 115. Sul fronte degli espropri, il provvedimento rilasciato da Anas sarà trasmesso a tutti i proprietari delle aree interessate che dovranno poi avere i necessari indennizzi. I cantieri, a pieno regime, potrebbero dare un notevole impulso occupazionale in un settore edile, ma non solo, spesso in difficoltà sul territorio e alimentato negli ultimi anni principalmente dal sistema del 110 per cento.