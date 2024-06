Nuovi pozzi per tamponare gli effetti della siccità, “molti furti lungo le condotte”

Conferme anche per l’intervento della Regione per la realizzazione di tre nuovi dissalatori, compreso quello per Gela. Ci vorranno cinque mesi per la loro costruzione ed operatività. Difficoltà invece definite più “severe” per i comuni del Vallone, dove c’è a forte rischio anche la zootecnica. Nelle more dei diversi interventi già finanziati ed in corso di finanziamento, il Prefetto ha invitato i sindaci e i rappresentanti di Caltaqua e Siciliacque a trovare “soluzioni di emergenza” soprattutto per la stagione estiva, dove si prevede una perdurante siccità.