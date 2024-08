“Nuovo coordinatore FdI? Decideremo insieme”, Scuvera: “Possibile confronto nel centrodestra”

Gela. Il suo avvento all’Ars, fino a qualche tempo fa decisamente impronosticabile, in gran parte muta gli equilibri nel centrodestra locale e del territorio. Il neo parlamentare regionale Salvatore Scuvera è l’unico riferimento cittadino del centrodestra che possa avere voce in capitolo al parlamento siciliano, tra le fila della maggioranza. L’insediamento, a seguito della decadenza del sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania, è stato ufficializzato la scorsa settimana. Scuvera si è subito recato in visita istituzionale a Palazzo di Città e non ha per nulla chiuso al dialogo con l’amministrazione comunale, per atti importanti che possano condurre allo sviluppo. Attualmente, Scuvera è parlamentare e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Dopo il periodo estivo potrebbero esserci mutamenti nell’assetto organizzativo di un partito che intende ripartire, toccato dalla sconfitta dell’alleanza alle amministrative. “Se ci potrà essere un nuovo coordinatore cittadino? Lo decideremo insieme al partito, ci confronteremo – spiega Scuvera – probabilmente a settembre”. La sua presenza all’Ars significa inoltre mettere un tassello importante nella leadership d’area. Un vero e proprio faccia a faccia, nel centrodestra locale, non c’è ancora stato, nemmeno a seguito dei risultati elettorali. “E’ probabile che ci vedremo – aggiunge – ci sono comunque i consiglieri comunali che hanno iniziato a lavorare”.