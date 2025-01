Obesità e interventi bariatrici in aumento tra i giovanissimi

Gela. Per l’Istituto Superiore di Sanità il 10,5% della popolazione italiana è obesa, mentre il 32% è in sovrappeso. L’obesità è diventata una delle epidemie più preoccupanti del nostro tempo, con un crescente numero di individui che lottano contro il peso e le sue conseguenze per la salute. Tuttavia, oltre agli impatti sulla salute fisica e mentale, l’obesità sta anche influenzando il settore della medicina in modi sorprendenti. Il paziente affetto da obesità infatti nella maggior parte dei casi non riesce a perdere peso con il solo aiuto del nutrizionista. Per questo motivo sta crescendo il numero di pazienti che hanno scelto di sottoporsi a chirurgia bariatrica, una metodica molto complessa e delicata sia per chi la esegue sia per chi la subisce: attraverso l’approccio chirurgico di riduzione dello stomaco è, infatti, possibile ottenere un significativo calo di peso nel lungo termine in caso di obesità. A raccontare l’aumento di Sleeve gastrectomy; mini by-pass gastrico; by-pass gastrico; bendaggio gastrico e bari-clip è il dottor Antonio Abate Sciretta , chirurgo generale e bariatrico, consulente di chirurgia generale e bariatrica del Policlinico San Donato.

“Dopo la pandemia, l’applicazione di palloncini gastrici è cresciuta del 35%, con un notevole aumento delle richieste provenienti da pazienti più giovani- ha dichiarato il dottor Sciretta- I casi di obesità possono dipendere da specifiche patologie ma molto spesso sono connessi a cattive abitudini alimentari ed errati stili di vita che possono provocare uno squilibrio dei parametri vitali nonché gravi conseguenze sull’equilibrio psicologico dei soggetti colpiti.”

Negli anni sono cambiati i criteri per accedere a questi interventi. L’doneità deve essere inotre data da esperti di tre diversi settori. ” Serve il via libera dal punto di vista psicologico, diabetologico e chirurgico prima che il paziente possa intraprendere il percorso che lo porterà in sala operatoria” spiega ancora Sciretta.