“Obiettivi non raggiunti da Siragusa”, Cafa’: “Nel Pd ritorni la politica, serve un lavoro vero”

Gela. Un “ritorno della politica” anche attraverso un ruolo importante da affidare al gruppo dirigente storico del Pd. Paolo Cafa’, tra i riferimenti locali di Sinistra Italiana, non ha apprezzato la linea del segretario uscente, Guido Siragusa. “La polemica interna al Pd, di seguito alle dimissioni del suo segretario, non ci piace e comunque Sinistra Italiana – spiega Cafa’ – la ritiene utile se non altro perché costringe il Pd a trovare una nuova guida per lavorare subito all’unità del centrosinistra e costruire un campo vincente e alternativo alla destra e all’attuale pochezza amministrativa. Obiettivo che l’ex segretario del Pd non mi sembra abbia inteso perseguire, ad accezione dell’intesa personale con qualche consigliere comunale sedicente progressista”. Cafa’ e Sinistra Italiana, lo scorso anno, hanno aderito al progetto “Progressisti e rinnovatori”, lanciato dall’ex parlamentare Ars Miguel Donegani. “Sinistra Italiana, quasi un anno fa ha contribuito alla nascita del laboratorio politico denominato “PeR-Progressisti e Rinnovatori”, unitamente ad altri soggetti e personalità provenienti da altri partiti, come Miguel Donegani del Pd. Lo scopo del nuovo soggetto – continua Cafa’ – è quello di federare e unire tutto il campo progressista, di sinistra e di centrosinistra della città, formando e costruendo una nuova classe dirigente e riportare la nostra comunità alle politiche virtuose, sociali ed economiche delle indimenticate giunte di sinistra, cosi tanto efficaci ed apprezzate dai cittadini”.