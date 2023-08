Oiv, Greco nomina Brentino: scelto come presidente dell’organismo di controllo

Gela. La presidenza dell’Organismo indipendente di valutazione va al dottor Nunzio Brentino. Il sindaco Lucio Greco ha individuato il suo profilo professionale per nominare il successore dell’avvocato Franco Gallo, prematuramente deceduto negli scorsi mesi. Il decesso dell’ex sindaco, che presiedeva l’Oiv, ha fatto ripartire le procedure di evidenza pubblica per la presentazione delle domande. Tra i curriculum pervenuti, la decisione è ricaduta su quello di Brentino, già con esperienza alla guida dell’organismo di controllo. La presidenza la lasciò tre anni fa. Insieme a lui, ci sono i componenti Francesca Tona e Ignazio Bruscia. Con la crisi finanziaria in atto, anche l’attività di organi interni al municipio come l’Oiv diventa ancora più importante. In base al provvedimento rilasciato dal sindaco, Brentino ha tutti i requisiti per guidare l’organismo.