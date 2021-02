Oli vegetali per la green refinery, sì ad impianto: “Ampliare piattaforma su bonifiche”

Gela. Sui procedimenti di bonifica, previsti nelle aree industriali locali, anche il Ministero dell’ambiente si pronuncerà tra circa un mese, con la conferenza di servizi decisoria, convocata per valutare il piano di Eni. L’azienda, nel ciclo interno di raffineria, sta comunque accelerando non solo sul fronte delle bonifiche ma anche sul rafforzamento del ciclo della green refinery, ormai da tempo a pieno regime. Anche l’Irsap, per quanto di propria competenza, ha rilasciato parere favorevole all’avvio dei primi lavori per la realizzazione di un impianto di rigenerazione degli oli vegetali, destinati poi alla green refinery. Il progetto di Ecorigen ha ottenuto tutte le autorizzazioni ministeriali e regionali e l’ultimo parere di Irsap dispone il via libera ai primi lavori di sbancamento delle aree già individuate per la realizzazione del sistema, destinato a servire proprio la raffineria verde di Eni. L’impianto completo sorgerà all’isola 13 dello stabilimento di contrada Piana del Signore. E’ invece alle prime battute l’iter procedimentale per ampliare la “piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali liquidi e fangosi”. Il progetto è dell’azienda Nico e ricade sempre all’interno del sito produttivo di Eni, all’isola 9. Si tratta di un investimento per ampliare l’impianto mobile già in attività.