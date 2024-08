Olimpiadi 2024, conosci i nomi dei campioni italiani?

Gela. Lo scorso 26 Luglio con un’insolita sfilata delle delegazioni a bordo dei battelli .Per la prima volta nella storia, la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici non si è svolta in uno stadio. Migliaia gli atleti che hanno sfilato in barca lungo la Senna, il fiume che attraversa Parigi, davanti a centinaia di migliaia di spettatori.A tredici giorni dall’inizio delle competizioni l’italia, settima in classifica, si è aggiudicata ben 27 medaglie di cui 9 ori,10 argenti e 8 bronzi.

Ma i cittadini gelesi stanno seguendo le competizioni a caratura mondiale? Conoscono i nomi dei campioni italiani?

Tre cittadini su dieci intervistati stanno seguendo le Olimpiadi di Parigi. Un piccolo dato statistico piuttosto deludente e confermato dai dati delle emittenti che trasmettono le gare in tempo reale. Il picco d’ascolto più alto fin ora è stato il 5 agosto con di 5 milioni e 800mila spettatori (con share del 30,5%) nel corso della semifinale che aveva regalato la qualificazione allo stesso Jacobs, poco lontano comunque dal dato registrato alla cerimonia di apertura con 4,2 milioni di spettatori. Le olimpiadi si confermano ancora una volta meno seguite rispetto alle competizioni di calcio che al termine della fase a gironi, agli ultimi europei ha registrato in media quasi 13,4 milioni di telespettatori.

Notevole invece è l’impatto sui social, dove, con 34,2 milioni di interazioni la piattaforma più utilizzata resta Instagram. Il 4 agosto è stata la giornata più commentata , con 3,4 mln di interazioni, e il primato virtuale all’oro di Errani-Paolini nel doppio femminile, che ha generato oltre 700 mila interazioni, il livello più alto registrato dalle medaglie azzurre.