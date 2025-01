Oltre due milioni e mezzo di euro per traverse e interconnessione, Scuvera: “Sono strategici”

“L’impegno costante nelle sedi istituzionali ha portato a questo importante risultato per il territorio gelese. La progettualità che abbiamo promosso si traduce oggi in azioni concrete per il futuro del nostro settore primario. Desidero esprimere il mio apprezzamento all’assessore Barbagallo e al Consorzio di bonifica, con il suo commissario ing. Giarraputo e con i dirigenti locali, per aver condiviso la visione strategica proposta. Continueremo a lavorare con determinazione per promuovere ulteriori iniziative volte allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio”, conclude Scuvera.