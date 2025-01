“Omesso pagamento Imu”, sulle piattaforme nuova azione in giudizio Enimed-Comune

Gela. La contesa giudiziaria va avanti e ancora una volta tocca le piattaforme di Enimed, presenti lungo la costa locale. Sono ormai diverse le decisioni dei magistrati che hanno riconosciuto il diritto del Comune ad incassare le somme per i tributi previsti. Anche ieri abbiamo riferito di pronunce che accolgono la posizione del municipio, emesse dalla Corte di Cassazione su Imu e Tasi, escludendo peraltro la doppia imposizione con il Comune di Butera, che risulta avere la competenza sulla piattaforma “Prezioso”. Enimed, la società della multinazionale che copre il settore upstream, ha proposto un’altra azione davanti ai giudici. Contesta l’avviso emesso dal Comune per “l’evasione dell’imposta municipale propria (Imu) connessa a omessa dichiarazione dei fabbricati in oggetto e omesso pagamento dell’imposta per il periodo 2019”, così si legge nel provvedimento.