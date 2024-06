Omicidio Sequino, in appello pg chiede nuova perizia sulle intercettazioni: Corte deciderà

Gela. Una nuova perizia fonica sul contenuto delle intercettazioni di dialoghi in carcere e nella caserma dei carabinieri del reparto territoriale. L’ha chiesta la procura generale in apertura del giudizio di appello per i fatti dell’inchiesta scaturita dall’omicidio del tassista Domenico Sequino. In primo grado, furono assolti Nicola Liardo, il figlio Giuseppe Liardo e Salvatore Raniolo. Per gli investigatori, furono loro ad organizzare ed eseguire la spedizione di morte. Sequino fu ucciso a colpi di pistola, in pieno centro storico, a pochi passi dalla chiesa Madre. Venne raggiunto da proiettili alle spalle. In primo grado, davanti ai giudici della Corte d’assise di Caltanissetta, le difese contestarono fortemente il contenuto della perizia sulle intercettazioni, escludendo che ci fossero frasi riferibili all’omicidio. I giudici chiesero approfondimenti tecnici, anche sulla base dei riscontri della perizia difensiva di parte. Ora, la questione si ripropone e per la procura generale occorre ritornare su quelle captazioni, ritenute decisive dall’accusa. Le difese si sono opposte. La linea del pg è sostenuta invece dalla parte civile, con il legale Salvo Macrì che rappresenta i familiari della vittima e ha insistito sulla perizia e sulla rinnovazione. I pm della Dda di Caltanissetta chiesero l’ergastolo per tutti gli imputati, che hanno sempre negato ragioni di astio verso Sequino. Secondo la loro versione, non avrebbero mai partecipato ad alcun agguato né lo avrebbero pianificato. Al termine del giudizio in assise venne pronunciata l’assoluzione.