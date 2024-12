Onorificenza al merito della Repubblica, riconoscimento al tenente colonnello Montemagno

Gela. Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana. Il riconoscimento è andato al tenente colonnello Marco Montemagno. All’interno della Sala di Rappresentanza “Carlo Alberto Dalla Chiesa” della Prefettura di Palermo, si è tenuta oggi la cerimonia di conferimento delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il Prefetto e il Generale di Divisione Spina, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, hanno consegnato il prestigioso riconoscimento al tenente colonnello Montemagno, dando lustro al suo impegno e alla sua dedizione al servizio dello Stato. Dallo scorso anno è al comando del reparto territoriale di via Venezia. È sempre stato in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata e a quella che riesce a farsi sentire sul territorio, con business lucrosi come il traffico di droga. In città e sul territorio, sono già diverse le operazioni eseguite.