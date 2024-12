Royalties, emendamento Mancuso: “In aula come ordinamentale, cinquestelle contrari”

Gela. Il tema che tiene banco, in municipio e in Regione, è quello dello “sblocca royalties”, via essenziale secondo l’amministrazione comunale affinché si possa allentare il vincolo che blocca un fondo da trenta milioni di euro, attualmente nelle casse comunali ma non utilizzabile per chiudere il bilancio stabilmente riequilibrato e ripianare i debiti pregressi. Sono tutte somme incassate negli anni a titolo di royalties estrattive. Per legge, sono destinate allo sviluppo e al risanamento ambientale. Il sindaco Di Stefano, anche durante il tavolo istituzionale della scorsa settimana, è stato invece molto chiaro. Almeno una parte di quelle somme va destinata al risanamento finanziario, pure solo in via temporanea. Ieri, la questione è stata trattata in commissione bilancio all’Ars. Il primo cittadino sembra certo che ci siano tutte le condizioni per andare avanti e tiene i contatti in modo bipartisan. Il parlamentare Ars di Forza Italia Michele Mancuso, proprio in commissione, ha avanzato una prima proposta di emendamento alla finanziaria. Si interverrebbe sull’articolo 20 della legge 10 del 1999, al comma 4, quello che detta la destinazione vincolata dei fondi royalties. L’emendamento del parlamentare FI prevede di aggiungere, come finalità degli stanziamenti, quella volta al “risanamento e ripianamento finanziario dei Comuni con piano di riequilibrio o, se dichiarato il dissesto, con l’applicazione e l’utilizzo dell’avanzo, anche degli anni precedenti, del contributo loro assegnato”. In questo modo si aprirebbe la porta alla destinazione per il risanamento finanziario. “Abbiamo discusso il mio emendamento in commissione bilancio all’Ars – spiega Mancuso – ci sono grandi perplessità perché sappiamo che sono somme vincolate e non destinate a risanare a livello finanziario. Tra tutti e più di tutti, i cinquestelle hanno preso una posizione contraria all’emendamento”.