Operazioni su beni immobili regolari, assolto un intero nucleo familiare

Gela. Non sono emersi elementi certi per ritenere che possa esserci stata un’azione fraudolenta volta ad aggirare il fisco. Il giudice Serena Berenato, a conclusione dell’istruttoria dibattimentale, ha assolto un intero nucleo familiare. Erano a processo perché accusati di una presunta cessione di beni immobili, riferibili ad un’azienda. Si ritenne venne effettuata solo con la finalità di non versare quanto dovuto all’erario, per oltre un milione di euro. La procura ha concluso chiedendo la condanna per tutti gli imputati.