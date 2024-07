Orlando capogruppo dem, Cuvato sarà vice: “Commissioni? Proposte sulla base delle competenze”

Gela. Una breve riunione, anche per fare il punto sull’avvio dell’attività dell’aula consiliare. I dem, in serata, hanno scelto, all’unanimità, di affidare il ruolo di capogruppo al medico Gaetano Orlando, ormai consigliere di lungo corso e il più suffragato alle amministrative nella lista del partito. Il vice sarà Antonio Cuvato, per lui è la prima volta in consiglio. Del gruppo consiliare fanno parte, inoltre, Giuseppe Fava (tra i dirigenti della prima ora del Pd), Antonio Moscato, Lorena Alabiso e Maria Grazia Fasciana. I democratici, proprio con Orlando, sembravano in lizza per la presidenza dell’assemblea cittadina. Gli equilibri interni ai distefaniani hanno portato il capogruppo a fare un passo indietro, pure per ragioni pratiche. Gli esponenti del Partito democratico non intendono tirare la corda neanche sulle commissioni. “Faremo le nostre proposte e le inoltreremo al presidente Giudice – precisa Orlando – ci muoveremo sulla base delle competenze professionali di ognuno di noi. Non ci sono assolutamente problemi”.