Progetti, finanziamenti e prospettive del territorio: confronto in giunta per dettare la linea

Gela. Non una convocazione di giunta per varare atti amministrativi, che a breve arriveranno comunque sul tavolo del sindaco Di Stefano e dei suoi assessori, ma per fare il punto politico sull’attuale scenario e sulle tante procedure in essere. Servirà principalmente a questo la riunione di giunta che il primo cittadino ha indetto per domani. Inizialmente, era prevista nel pomeriggio ma è stata anticipata al mattino, dato che Di Stefano non sarà a Palermo: l’incontro con il presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale è saltato. Il sindaco e i suoi assessori allargheranno il quadro, con un confronto aperto ai parlamentari di riferimento della maggioranza. Per una riunione di questo tipo ha insistito il senatore Pietro Lorefice. I progetti e i finanziamenti e ancora gli strumenti istituzionali ancora al palo, saranno tra i temi da affrontare. Lo stesso Lorefice è reduce dalla commissione industria del Senato. Durante la seduta di ieri, c’è stata la risposta del governo alla sua interrogazione sull’area di crisi e sui potenziali progetti da finanziare. L’esito, come avevamo già riferito, è assolutamente poco in linea con le previsioni iniziali e si rischia di sbattere contro il muro delle lungaggini burocratiche e politiche. Sui finanziamenti l’amministrazione Di Stefano punta molto, a maggior ragione con un ente comunale in dissesto.