Ottobre decisivo per gli atti finanziari, Faraci ai civici: “Rendiconto il 10 e piano entro il 20”

Gela. I riaccertamenti dei residui attivi e passivi sono stati definiti da tutti i settori del municipio. Il dirigente al bilancio Pino Erba sta predisponendo la proposta di giunta da trasmettere ai revisori dei conti, che avranno otto giorni per esprimere il relativo parere. Sono i primi dati riferiti in aula dall’assessore Mariangela Faraci. Il vicesindaco, che segue passo dopo passo tutte le fasi degli atti finanziari, ha risposto ad un’interrogazione del gruppo consiliare di “Una Buona Idea”. “In base a quello che indica il dirigente – ha spiegato l’assessore Faraci – il rendiconto 2022, con la conclusione dei riaccertamenti appena definita, potrà arrivare in aula consiliare il 10 ottobre. Il piano di riequilibrio, invece, il 20 ottobre”. Sono passaggi finanziari cruciali per cercare di evitare il dissesto. La tempistica, allo stato, è quella dettata dall’assessore in aula. Per i civici di “Una Buona Idea”, però, il rendiconto 2022 “dovrebbe arrivare in aula almeno entro fine settembre”, ha detto il capogruppo Davide Sincero, che insieme al consigliere Rosario Faraci ha formalizzato l’interrogazione. “Almeno sul rendiconto – ha precisato Sincero – pensiamo che i tempi debbano essere più stretti per evitare che si arrivi poi solo agli ultimi giorni utili e con scadenze politiche che potrebbero incidere”.