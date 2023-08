Visite tagliate e viaggi della speranza, Greco: “Assessore informato, battaglia senza colori politici”

“Ho informato l’assessore regionale Volo, già ieri – ha spiegato Greco – mi ha risposto e continua ad esserci un problema notevole. Non si trovano medici per gli incarichi nel nostro nosocomio. Siamo consci del dramma di tanti malati. Ho riferito che la città rientra tra quelle Sin esposte al rischio industriale e che le percentuali di malati oncologici sono elevate. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Non è una competenza dell’amministrazione comunale ma della Regione. Noi siamo pronti ad una battaglia. Mettiamo da parte i colori politici. Devono essere coinvolti anzitutto i parlamentari regionali del territorio. Non si può arretrare”. Il sindaco e i civici di “Una Buona Idea” sembrano in sintonia su un tema essenziale come quello del recupero dei servizi sanitari. Sincero ha già proposto soluzioni anche provvisorie che evitino viaggi della speranza ai pazienti oncoligici. “Siamo disponibili a mettere a disposizione le strutture dei Caaf locali per trasmettere la documentazione medica alla commissione”, ha confermato. Il governo regionale e il management di Asp dovranno iniziare a dare risposte ad una città che sta perdendo anche il diritto alla salute.