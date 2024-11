Pallavolo, Albert Nuova Città Gela sfida l’Agira: Volley Gela Ecoplast contro Ragusa

Gela. Dopo aver vinto la prima sfida stagionale contro il Catania Volley, l’Albert Nuova Città di Gela si prepara per la seconda giornata del campionato di Serie C femminile. In programma domenica alle 18 lo scontro fra le giallorosse e Agira. Impegno non semplice per le ragazze guidate da coach Massimo Bonaccorso, che dovranno fronteggiare un’altra squadra competitiva che ha già dimostrato il proprio valore nella prima di campionato vincendo a Gravina. Fondamentale vincere e trovare continuità.