Vigor in trasferta a Priolo per riacciuffare la zona playoff

Gela. Un deludente pareggio, domenica scorsa, per la Vigor Gela, che non è riuscita ad imporsi, nei 90 minuti, contro l’Acicatena. I biancazzurri hanno pareggiato per 2-2, puniti dal più classico dei gol dell’ex di Nino Carbonaro, centravanti fino a qualche settimana fa tra le fila dei biancazzurri ed in forza, oggi, all’Acicatena. Quei due punti persi sarebbero stati fondamentali per la squadra di coach Mirko Fausciana, che con un successo avrebbe riagguantato la zona playoff.

Sabato servirà carattere e tanto cuore. Alla Vigor toccherà affrontare l’insidioso Priolo, quinto in classifica a quota 13 punti. Gara difficile per i gelesi, che dovranno vedersela contro una squadra che, fra le mura amiche, non ha ancora perso. Calcio d’inizio allo stadio “Cassibile” previsto per le 17 di sabato. Ad arbitrare la gara Domenico Calanna di Acireale.