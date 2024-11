Pallavolo, successo per la Nuova Città Gela: sconfitte per Ecoplast e Volley Gela

Gela. Successo importante per la Nuova Città di Gela, che la spunta ad Agira col punteggio di 3-0 (12-25, 19-25, 19-25). Secondo trionfo di fila per le giallorosse, che bissano la vittoria all’esordio contro il Catania e volano a punteggio pieno.

Al PalaJungo di Giarre l’Ecoplast lotta ma cade dinanzi alla grande qualità dei padroni di casa. Risultato finale di 3-1 in favore della New Image. Dopo aver perso i primi due set (25-14, 25-18), i gelesi ci mettono tanto cuore e accorciano le distanze nel terzo parziale dando il meglio di sé, ma non basta.