Paradosso PalaCossiga, mancano le chiavi per aprire: salta il sopralluogo

Gela. Mentre i ladri e i vandali entrano ed escono con nonchalanche dal Palacossiga ogni volta che vogliono, Amministrazione e consiglieri comunali restano per la seconda volta fuori dai cancelli della struttura perché Asp afferma di aver già riconsegnato le chiavi al Comune, legittimo proprietario del Palazzetto.

Dopo il primo sopralluogo saltato qualche giorno fa per l’assenza dei rappresentanti dell’Azienda sanitaria salta anche il sopralluogo di stamattina, che sarebbe dovuto servire ad accertare l’entità dei danni causati nel periodo dell’emergenza Covid e determinati inoltre dai furti.

Asp non ha le chiavi e non ce l’ha neanche il comune, e così sopralluogo e stima dei danni vengono ancora rinviati a data da destinarsi. La commissione ambiente e sanità e quella cultura, sport, turismo e spettacolo rimangono così fuori dal cancello, vista l’impossibilità di aprirlo, con grande rammarico da parte dei consiglieri.