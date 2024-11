Pari per il Gela a Castelvetrano, biancazzurri in dieci escono con un punto

Gela. Un punto a testa per Gela e Folgore. Allo stadio “Marino” di Castelvetrano finisce 1-1 la sfida fra le due compagini. Al 20’ del primo tempo è Bertoglio a portare avanti i rossoneri, che chiudono la prima frazione di gara in vantaggio di una rete. Ad inaugurare la ripresa è Nicoletti, espulso al secondo minuto. Gela in 10 e gara che si complica sempre di più. Dopo otto minuti, però, Angelo Caronia ristabilisce il risultato. Primo gol in maglia biancazzurra per l’ex Unitas Sciacca, che pareggia i conti