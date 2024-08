“Parole Di Paola fuori luogo”, Caci: “Mpa con Di Stefano, Scerra? Ci sono le condizioni”

Gli autonomisti non vogliono rompere il fronte ma al contempo non sembrano intenzionati a subire passivamente il ruolo dei progressisti, grillini in testa. Come già riferito, l’Mpa locale andrà verso il congresso per strutturare il partito. Una variante politica non da poco potrebbe essere l’ex consigliere comunale FdI Salvatore Scerra, in predicato di entrare in giunta. Il leader di “Alleanza per Gela”, entità che non ha retto all’esito elettorale, potrebbe aderire. “È un percorso in essere – precisa Caci – penso che le condizioni ci siano. Poi, le dinamiche in politica lasciano il tempo che trovano. Ho la sensazione che la nostra azione amministrativa e il ruolo regionale che ha il partito possano essere attrattivi per chi vuole investire in un progetto”. La maggioranza compatta del sindaco Di Stefano qualche “inestetismo” rischia di presentarlo a conclusione del periodo estivo. Tra autonomisti e grillini, probabilmente, si fanno sentire diverse dinamiche regionali. Un aspetto che il primo cittadino non può trascurare, anzitutto nella strada che conduce alla fase 2 della giunta.