Parte hub, tutto trasferito al PalaCossiga: “Obiettivo fino a 1.500 vaccini al giorno”

Gela. Con l’avvio dell’hub vaccinale del PalaCossiga, si tenterà di arrivare ad un netto incremento del numero dei vaccini somministrati in città. Domani, dopo polemiche furiose sulla gestione inefficiente dell’emergenza sanitaria da parte di Asp, in città arriverà il presidente della Regione Nello Musumeci, insieme all’ingegnere Salvo Cocina, che è direttore generale della Protezione civile della Regione. Incontreranno il sindaco Lucio Greco e l’amministrazione comunale. A partire da domani, tutti i vaccini programmati all’ex mattatoio e all’ospedale saranno effettuati all’hub. Le persone interessate e già prenotate in queste ore stanno ricevendo una comunicazione dall’Asp. Inizialmente, saranno somministrati circa 1.000 vaccini al giorno, ma si punterà ad entrare in tempi celeri a pieno regime, aumentando servizi e personale medico, e ad arrivare a 1.500 al giorno. L’amministrazione comunale, in accordo con Ast, ha istituito un servizio di bus navetta con la linea 1, che parte dalla stazione ferroviaria e attraversa tutta la città fino a Macchitella, per andare incontro a chi non ha la possibilità di raggiungere il PalaCossiga coi propri mezzi. La fermata sarà proprio davanti all’hub. Le corse saranno ogni 20 minuti, dalle 6:20 del mattino alle 21. L’ingresso è stato predisposto nella parte retrostante della struttura, e sarà possibile parcheggiare sia dentro che fuori. Secondo le norme regionali, l’open day sarà riservato a tutte le persone dai 60 ai 79 anni. Solo queste potranno essere vaccinate, senza prenotazione, con Astrazeneca e Johnson&Johnson. Tutti gli altri devono prenotarsi sul sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.