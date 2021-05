Db con Musumeci, Orlando: “Hub importante e lavoriamo per ricandidatura presidente”

Gela. Domani, come già ricordato, al culmine di tante polemiche sulla gestione dell’emergenza sanitaria in città, oltre all’avvio dell’hub vaccinale, è previsto l’arrivo del presidente della Regione Nello Musumeci. Un’azione, quella della Regione e del management Asp, da mesi al centro di dure critiche portate avanti da un fronte politico ampio. Per il commissario cittadino di DiventeraBellissima Michele Orlando, l’avvio dell’hub segna il culmine “del piano portato avanti dalla Regione contro il Covid, segnando lo sforzo che questa maledetta pandemia ha richiesto ai responsabili della sanità, spesso segnati da maldire, cattiverie e avversità immeritate”. Chiaro, il richiamo alle critiche, che non hanno risparmiato neanche i vertici Asp, considerati fortemente legati all’area politica del governo regionale. Il gruppo locale di Db pensa già al sostegno ad un eventuale Musumeci bis, come spiega Orlando. “La venuta del presidente Musumeci in città – dice – coincide con la decisione presa ieri dalla sezione locale di DiventeraBellissima di avviare la campagna del tesseramento per il partito, come in tutta la provincia di Caltanissetta. DiventeraBellissima si organizza e si rinnova per prepararsi ad un grande rilancio nel territorio per sostenere al meglio l’ attuale momento del governo regionale e soprattutto la ricandidatura del presidente Musumeci”. Negli ultimi mesi, i vertici locali hanno confermato l’adesione dell’ex deputato regionale Pino Federico e del consigliere Gabriele Pellegrini. Lo scorso anno, invece, c’era stato il si dell’ex sindaco Domenico Messinese.