Parte la nuova stagione del Gela calcio, tante ambizioni: oggi inizia il ritiro

Gela. Ha inizio oggi la nuova stagione agonistica del Gela Calcio. Si terrà alle 16 il ritiro precampionato che avrà luogo allo stadio “Vincenzo Presti”. Convocati da mister Andrea Pensabene, oltre ai vari riconfermati, tanti volti nuovi rispetto alla passata stagione.

Se tra i pali non vi sono grandi differenze, con Armando Di Martino e Vincenzo Galesi a difendere la porta biancazzurra, in difesa è tutta un’altra storia.

Partendo da destra, la situazione è completamente differente rispetto allo scorso campionato. Dopo Veca, Bellomo e Messina, i tifosi biancazzurri vedranno all’opera tre under che si contenderanno il posto da titolare. I primi due, già annunciati dalla società nelle passate settimane, sono Gabriele Turrisi e Antonio Ruffino. Il primo viene dal Qal’At di Caltagirone ed ha già messo in mostra il proprio strapotere fisico vincendo il campionato di Seconda Categoria. Ruffino, invece, è cresciuto nella scuola calcio d’élite del Città di Carini, disputando tutta la trafila dei tornei giovanili fino all’Under 15 regionale, per poi proseguire il proprio percorso calcistico nel vivaio dell’Ascoli Calcio, con cui ha preso parte al campionato nazionale under 17. Nonostante la giovane età, Ruffino ha già giocato in Serie D con l’Akragas e in Eccellenza con la maglia del Santa Croce. Il terzo laterale destro invece, volto nuovo ed estremamente interessante, è Andrea Paccagnini, classe 2005 di prospettiva proveniente dal rinomato settore giovanile della Sampdoria.

Al centro, la squadra biancazzurra vanta, oltre all’esperienza di Raffaele Gambuzza, il talento di Giuseppe Zappalà e Salvatore Tosto, l’anno scorso con l’Enna e freschi di vittoria del girone B di Eccellenza. Si è aggiunto, nelle ultime settimane, anche il talentuoso Simone Martorana, difensore centrale proveniente dalla Nissa.

A sinistra, invece, hanno rinnovato il contratto Rosario Tuvé e Ottavio Trentacoste, a cui va ad aggiungersi il giovane Cristian Argentati, laterale del 2006 proveniente dalla Nissa.

In mezzo al campo tanta qualità per mister Pensabene con l’approdo dei due centrocampisti Bossa e Sessa, colpi da novanta del Gela un po’ passati in sordina. Ai due va ad aggiungersi Matteo Boscaglia, mezzala del ‘96 provienente dall’Enna in prova con il sodalizio presieduto da Marco Scerra e Toti Vittoria. Fiducia rinnovata, per un altro anno, a Giovanni Azzolina, uno dei pilastri del vivaio biancazzurro.

Pronto per giocare dietro la punta, invece, Salvatore Cocimano, che a 33 anni e in stato di grazia non vede l’ora di far esplodere il “Presti”. A contendersi il posto Giuseppe Prestia, esterno di piede mancino che in alternativa può giocare anche sulla fascia destra.