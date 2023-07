Partita la pulizia straordinaria di Impianti Srr, operai a Macchitella per le aree più critiche

Gela. È un anticipo dell’appalto che partirà ad ottobre. Questa mattina, gli operai interinali di Impianti Srr hanno avviato la pulizia straordinaria a Macchitella. Una ventina di lavoratori, per i prossimi due mesi, proseguiranno le operazioni per dare decoro. Impiant Srr e Srr4 avevano già formalizzato la decisione di intervenire e negli scorsi giorni hanno dato comunicazione del cronoprogramma. La pulizia è in corso anche nell’area di Montelungo. Il

Presidente Srr Vincenzo Marino si dice “soddisfatto per aver autorizzato questo intervento propedeutico all’avvio del servizio, in città, previsto per ottobre, superando così quelle criticità legate all’amministrazione, che avevano impedito il passaggio all’in house”. L’amministratore di Impianti, ingegnere Giovanna Picone, spiega di “confidare nel

modello di gestione già collaudato presso le cinque terre”. Inoltre, si dice “certa che si

potrà pervenire ad un risultato ottimale anche in una realtà più estesa come Gela, dimostrando di avere uno staff altamente professionale”.