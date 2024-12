Match al vertice per l’Ecoplast, arriva la capolista Jonica Volley Santa Teresa

Gela. Periodo particolarmente positivo per l’Ecoplast Volley, che ospita oggi pomeriggio la Jonica Volley Santa Teresa, capolista del girone con 18 punti. Posta in palio di un peso specifico elevatissimo: in caso di vittoria degli ospiti, i gelesi si allontanerebbero di ben 9 punti dalla vetta, anche se hanno una partita da recuperare. Nel caso in cui i ragazzi di coach Luciano Zappalà dovessero avere la meglio, la vetta si avvicinerebbe ancor di più e si acquisirebbe tanta consapevolezza di poter fare qualcosa di davvero importante. Questo gruppo ha ancora l’amaro in bocca dopo essere uscito in semifinale l’anno scorso e aver sfiorato le finali playoff e la voglia di riscatto è tantissima.