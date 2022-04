Pd-Greco, Siragusa: “Proposte hanno una durata, martedì decide la segreteria del partito”

Gela. Se un tavolo comune, sui temi, possa mettere insieme il Pd, il sindaco Lucio Greco e la sua maggioranza, è sempre più difficile pronosticarlo. Sono passate alcune settimane da quando il segretario cittadino dem Guido Siragusa ha lanciato la proposta, senza fare troppi tatticismi. Per i democratici, serve un fronte comune su capitoli come il rilancio industriale e la ripresa del comparto agricolo. Da Palazzo di Città, dove il sindaco ha fatto sapere di voler allargare il dialogo a tutti gli alleati, risposte ufficiali non ne sono arrivate, almeno fino ad ora. “Voglio essere chiaro – dice Siragusa – le proposte, come quella che abbiamo avanzato, hanno una durata temporale. Sicuramente, non si può attendere all’infinito. Martedì, con la segreteria del partito, discuteremo anche di questo. Sono convinto che verranno prese delle decisioni, che sono del partito e non certo del solo segretario”. I democratici, probabilmente, si attendevano un approccio più convinto dal sindaco Lucio Greco, che però non vuole lasciare indietro gli alleati, neanche nell’eventualità del dialogo con i dem. Siragusa, tra le altre cose, ribadisce quello che per lui non è mai stato messo in discussione. “Non c’è nessun retropensiero – dice ancora – non siamo interessati a tavoli politici. Le nostre scelte le abbiamo fatte. Decidemmo di lasciare la giunta e la maggioranza perché non eravamo convinti dalla linea. Ritenevamo che si andasse verso uno sbandamento. Abbiamo sempre fatto tutto alla luce del sole. La nostra proposta sui temi riguarda la città e se il sindaco non dovesse rispondere, allora dovrà renderne conto proprio alla città e non certo al Pd. Per noi, è fondamentale sostenere la città e anzi pensiamo che il sindaco debba coinvolgere anche il Movimento cinquestelle, che ha importanti rappresentanti all’Ars e in parlamento. E’ inutile che qualcuno si arrovelli in pensieri machiavellici, attribuendo al Pd chissà quali intenzioni”. Dal segretario arrivano altrettanti chiari messaggi, indirizzati a Palazzo di Città. I dem non attenderanno oltre, se dal sindaco non dovessero arrivare inviti formali. “Sicuramente, non tocca ad un partito organizzare incontri ma spetta all’istituzione – aggiunge il segretario dem – il Pd, lo voglio ribadire, la proposta l’ha rivolta al sindaco. Quindi, se non arriverà un riscontro, non sarà a causa della maggioranza ma a causa del sindaco”.