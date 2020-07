Pd in “rivolta” contro tagli, “accanimento vergognoso escano fuori vassalli Musumeci”

Tra le fila dem, è l’ex consigliere comunale Guido Siragusa che si muove ormai quasi come segretario cittadino in pectore e sul suo profilo facebook è piuttosto esplicito, postando l’immagine di una delle voci di definanziamento, dove si parla di “taglio delle risorse” per il porto di Gela. “La prova della grande bugia! – scrive – con che coraggio questi nemici della città e i loro galoppini locali pensano di continuare questa orribile sceneggiata. È arrivato il momento che il sindaco dimostri la sua autonomia da questi signorotti e si faccia promotore nel chiedere la convocazione di un consiglio comunale che serva a smascherare i veri bugiardi. Giovedì, il governo regionale, composto anche dai vari Turano e Falcone, sottoporrà alla commissione parlamentare competente questo documento che di fatto taglia i fondi già stanziati nel Po Fesr 2014, così da ottenere un parere obbligatorio ma non vincolante. Sono sicuro che i maestri del gioco delle tre carte, tutti coloro che in questi giorni hanno assicurato a parole che nulla è perduto, tenteranno di tutto per continuare il grande imbroglio nei confronti della nostra città”. Il Pd lancia l’assalto anche agli ex alleati di giunta, mentre la città rischia seriamente di perdere l’ennesimo treno dei finanziamenti.